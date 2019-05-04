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Bucks ve Blazers öne geçti
NBA

Bucks ve Blazers öne geçti

NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 123-116 yenerek seride durumu 2-1 yaptı. Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup etti.

4 Mayıs 2019 10:44

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics’i 123-116 yenerek seride 2-1 öne geçti. Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında konuk olduğu Celtics’i mağlup eden Bucks, saha avantajını geri aldı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, George Hill 21, Khris Middleton 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, sonradan oyuna girerek 13 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.

Celtics’te Kyrie Irving 29, Jayson Tatum 20, Jaylen Brown 18 sayılık performans sergiledi.

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Batı Konferansı yarı final serisinde 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets’ı 140-137 mağlup eden Portland Trail Blazers, seride 2-1 üstünlük sağladı.

33 sayı, 18 ribaunt, 14 asistle “triple double” yapan Nikola Jokic’in galibiyette önemli pay sahibi olduğu ev sahibi ekipte, Jamal Murray 34 sayıyla oynadı. Paul Millsap 17 sayı, 13 ribauntla “double double” yaptı.

Konuk takımda ise Damian Lillard ve C.J. McCollum’un toplam 69 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Son güncelleme 10:44 | 4 Mayıs 2019
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