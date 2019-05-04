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Son Dakika: Dev derbide ilk yarıda tek gol var!
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!
Almanya Bundesliga

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa!

Sahasında Hannover 96'yı 3-1 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluk için avantajını korudu.

4 Mayıs 2019 18:28

Rakibi karşısında gol perdesini 27. dakikada Robert Lewandowski ile açan Bayern Münih bu golle 1-0 öne geçerken 40. dakikada Leon Goretzka’nın golü skoru 2-0’a taşıdı ve Alman devi ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi.

İkinci yarının hemen başında penaltı kazanan Hannover, 51. dakikada Jonathas’ın penaltı golüyle farkı bire indirdi ve maçı 2-1’e getirdi. Bu golden bir dakika sonra sarı kart gören Jonathas, 55. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve konuk ekip kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Mücadelede günün skorunu belirleyen isim Franck Ribery oldu. 36 yaşındaki Fransız futbolcu 83. dakikada attığı golle skoru 3-1’e getirdi ve karşılaşma da bu sonuçla sona erdi. 3-1’lik skorun ardından Bayern Münih puanını 74’e yükselterek maç fazlasıyla Borussia Dortmund’un 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Niko Kovac’ın ekibi bitime iki hafta kala şampiyonluk avantajını sürdürüyor. Diğer yandan 18 puanda kalan Hannover 96 ise bu mağlubiyetle birlikte Bundesliga’da bitime 2 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

Bundesliga’da Borussia Dortmund’la beraber şampiyonluk yarışı veren ve zirvede avantajı elinde bulunduran Bayern Münih, 32. hafta maçında lig sonuncusu Hannover 96’yı konuk etti.

Son güncelleme 18:31 | 4 Mayıs 2019
bayern münih Bundesliga
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