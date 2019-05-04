Bayburtspor’un kupa töreninde sürpriz evlilik teklifi

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan ederek 33 yıl aradan sonra tekrar TFF 2´inci Lig´e yükselen Bayburtspor, Genç Osman Stadyumu´nda ligin son karşılaşmasında Muğlaspor´u 3-1´lik skorla yendi. 68 puanla şampiyon olarak TFF 2´nci Lig’e çıkan Bayburtspor ve taraftarlar 33 yıl sonra bir üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Genç Osman Stadyumu´nda gerçekleştirilen kupa töreni esnasında 45 numaralı formasıyla top koşturan Bayburtsporlu Eren Açıkgöz, nişanlısı Tuğşah Eryürek´e protokol ve taraftarlar önünde sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Tuğşah Eryürek şaşkınlığını gizleyemedi.

“BU BAŞARI BAYBURT´UN BAŞARISI”

En son 1968 yılında TFF 2´nci Lig’e yükselen Bayburtspor, iki yıllık mücadelenin ardından 1988 yılında yeniden TFF 3´üncü Lig’e düştü. 33 yıl aradan sonra şampiyon olarak tekrar TFF 2´nci Lig’e çıkan Bayburtspor’un kupa töreninde konuşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu başarının Bayburt´un başarısı olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Başta terlerinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize, yöneticilerimize ve siz sevgili taraftarlarımıza takımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu başarı Bayburt´un başarısı” dedi.