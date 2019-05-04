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Ali Palabıyık hakkında savcılıktan karar!
Galatasaray

Ali Palabıyık hakkında savcılıktan karar!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem olarak görev yapan Ali Palabıyık hakkında şikayet üzerine “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

4 Mayıs 2019 11:13

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda 14 Nisan 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın, maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar verdiğini belirten Galatasaray taraftarı C.M. (32), Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, Ali Palabıyık'ın maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtildi.

Şikayet üzerine Palabıyık hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

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SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Ali Palabıyık'a atılı bulunan suçların yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği, müsabaka hakemlerinin müsabaka sırasında vermiş olduğu kararlar ile ilgili değerlendirme yapma yetki ve görevinin savcılığa ait olmadığı belirtildi. Şüphelinin, kasten görevini kötüye kullanma suretiyle hatalı kararlar verdiğine ilişkin iddianın soyut ve genel nitelikte olduğu, bu iddianın somut bilgi ve belgelere dayanmadığını kaydedildi.

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Son güncelleme 11:13 | 4 Mayıs 2019
Ali Palabıyık Fenerbahçe galatasaray
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