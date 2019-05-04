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AKP milletvekilinden derbi tahmini
Galatasaray

AKP milletvekilinden derbi tahmini

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Birçok derbi karşılaşmasına çıkmış birisi olarak şunu söyleyebilirim; büyük maçların favorisi olmaz" dedi.

4 Mayıs 2019 12:09

Eski milli futbolcu ve teknik direktör, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ligin son haftalarında takımların iyi oyundan çok sonuç almaya önem verdiklerine dikkat çeken Alpay Özalan, “Derbi karşılaşmalarının sonucunu önceden kestirmek mümkün değil. Birçok derbi karşılaşmasına çıkmış eski bir futbolcu olarak, bu derbilerin favorisi olmaz diyebilirim. Oyun disiplinine daha çok bağlı kalan, kulaklarını tribünlere kim daha fazla tıkarsa özellikle deplasman takımları sonuca gidecektir diye düşünüyorum. Öncelikle Türk futbolu kazansın, amacımız o. Klasik olacak belki ama iyi oynayan kazansın. Artık son 3-4 haftaya giriyoruz. Şampiyonluk yarışı veren takımlarımız iyi oyundan çok sonuca gitmeyi düşünecekler. Çok çekişmeli bir yarış oluyor. Düşmemeye oynayan takımlarda maçların telafisi olmayacağı için var güçleriyle kazanmak için mücadele edecekler. Bu da seyir zevkini üst seviyeye çıkartıyor. Çok güzel karşılaşmalar bizi bekliyor. Böyle güzel karşılaşmalarla inşallah Türk futbolumuz kalkınır” diye konuştu.

Son güncelleme 12:37 | 4 Mayıs 2019
Alpay Özalan beşiktaş galatasaray
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