5 buçuk sene evvel Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmişlerdi… Şimdi 3. Lig’e düştüler…

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki son hafta maçında Bandırmaspor Baltok’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fethiyespor, 3. Lig’e düştü. Grupta son haftaya 35 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde giren Fethiyespor, bu sonuçla şampiyon Menemen Belediyespor’u evinde 4-3 yenerek 37 puana ulaşan Konya Anadolu Selçukspor’un 2 puan gerisinde 16. sırada kalarak 2. Lig’e mendil salladı. 2013-14 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de de mücadele eden Fethiyespor, 4 Aralık 2013’te Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur maçında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı ve o sezonun sonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1 yenmiş ve sarı-lacivertlileri kupanın dışına itmişti.

Lacivert-beyazlı futbolcular, Fenerbahçe karşılaşmasında seramoni esnasında üzerlerine giydikleri tişörtlerle yan yana durarak, “Yüce Atatürk” yazısı oluşturmuştu. Fethiyespor, maçın ardından mesaj içeren tişört giyerek talimatlara aykırı davrandığı gerekçesiyle PFDK’ya sevkedilmiş ancak sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine ceza almamıştı. Karşıyaka`nın `play-off`taki rakibi Van BŞB TFF 3. Lig 2. Grup`ta Karşıyaka, deplasmanda Elaziz Belediyespor`u 2-0 yenerek `play-off`ta yer alma hakkı kazandı. Kaf Kaf`ın rakibi ise Van Büyükşehir Belediyespor. İlgili Haberi Oku