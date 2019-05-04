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40 yaşındaki Pizarro Dortmund’u şampiyonluktan etti!
Almanya Bundesliga

40 yaşındaki Pizarro Dortmund’u şampiyonluktan etti!

Borussia Dortmund, 2-0 öne geçtiği maçta Werder Bremen'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Bundesliga'nın gol atan en yaşlı futbolcusu olan Werder Bremen'in 40 yaşındaki forveti Claudio Pizarro, Dortmund'un şampiyonluk hayallerini kırdı.

4 Mayıs 2019 22:23

Bundesliga’da lider Bayern Münih’in takipçisi Borussia Dortmund, 32. hafta karşılaşmasında Werder Bremen’in konuğu oldu.

Henüz 6. dakikada Christian Pulisic ile 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada İspanyol forveti Paco Alcacer ile durumu 2-0’a taşıdı ve ilk yarıyı bu sonuçla önde tamamladı. İlk yarıda iki gol bulan Borussia Dortmund, ikinci yarıda adeta kabus yaşadı. 70. dakikada Kevin Mohwald ile durumu 2-1’e getiren Werder Bremen, 5 dakika sonra 75. dakikada bu kez 40 yaşındaki Claudio Pizarro ile skoru buldu ve maçı 2-2’ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 2-2’lik beraberlik ve birer puanla ayrılırken Borussia Dortmund, bitime iki hafta kala Bayern Münih’in 4 puan gerisinde yerini aldı ve şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. 47 puana ulaşan Werder Bremen ise Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürdü.

Öte yandan Borussia Dortmund’u galibiyetten eden 40 yaşındaki Claudio Pizarro bu sezon Bundesliga’daki 4. golüne ulaştı. Perulu emektar forvet, Bundesliga tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elinde tutuyor.

Son güncelleme 22:23 | 4 Mayıs 2019
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