Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Fark iyice eridi… Galatasaray Beşiktaş maçını kazanırsa lider

Son 6 maçında 12 puan keybeden lider Başakşehir takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş’ın iştahını kabarttı… Süper Lig’de ilk 3 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın aralarındaki puan farkı iyice eridi.
31.haftanın sonunda Sivas’ta 2 puan daha kaybeden Başakşehir’in puanı 63’te kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçının oynanacağı haftada ikinci sırada bulunan sarı kırmızılıların liderle arasında sadece 3 puan kaldı.
59 puandaki Beşiktaş ise Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederse Başakşehir ile farkı 1 puana düşürecek. Derbiyi Galatasaray kazanırsa averajla liderliği alacak ve 33.haftadaki Başakşehir maçını beklemeye başlayacak.
Şampiyonluk yarışında nefes kesen haftaların yaşanacağı Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar şu şekilde;
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI:
Medipol Başakşehir (63): MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray (60): Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)
Beşiktaş (59): Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa