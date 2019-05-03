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Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Fark iyice eridi… Galatasaray Beşiktaş maçını kazanırsa lider
Galatasaray

Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Fark iyice eridi… Galatasaray Beşiktaş maçını kazanırsa lider

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Medipol Başakşehir Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve 2 puan daha kaybetti. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada puan durumunda makas iyice daraldı. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse liderliği ele geçirecek.

3 Mayıs 2019 22:39

Son 6 maçında 12 puan keybeden lider Başakşehir takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş’ın iştahını kabarttı… Süper Lig’de ilk 3 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın aralarındaki puan farkı iyice eridi.

31.haftanın sonunda Sivas’ta 2 puan daha kaybeden Başakşehir’in puanı 63’te kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçının oynanacağı haftada ikinci sırada bulunan sarı kırmızılıların liderle arasında sadece 3 puan kaldı.

59 puandaki Beşiktaş ise Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederse Başakşehir ile farkı 1 puana düşürecek. Derbiyi Galatasaray kazanırsa averajla liderliği alacak ve 33.haftadaki Başakşehir maçını beklemeye başlayacak.

Şampiyonluk yarışında nefes kesen haftaların yaşanacağı Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar şu şekilde;

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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI:

Medipol Başakşehir (63): MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray (60): Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş (59): Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa

Son güncelleme 22:47 | 3 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray puan durumu süper lig
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Trabzonspor
Kayserispor
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Kasimpasa S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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