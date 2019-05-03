Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Fark iyice eridi… Galatasaray Beşiktaş maçını kazanırsa lider

Son 6 maçında 12 puan keybeden lider Başakşehir takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş’ın iştahını kabarttı… Süper Lig’de ilk 3 sırada bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın aralarındaki puan farkı iyice eridi.

31.haftanın sonunda Sivas’ta 2 puan daha kaybeden Başakşehir’in puanı 63’te kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçının oynanacağı haftada ikinci sırada bulunan sarı kırmızılıların liderle arasında sadece 3 puan kaldı.

59 puandaki Beşiktaş ise Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederse Başakşehir ile farkı 1 puana düşürecek. Derbiyi Galatasaray kazanırsa averajla liderliği alacak ve 33.haftadaki Başakşehir maçını beklemeye başlayacak.

Şampiyonluk yarışında nefes kesen haftaların yaşanacağı Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar şu şekilde;

DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI:

Medipol Başakşehir (63): MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray (60): Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş (59): Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa