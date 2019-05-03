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Süper Lig’de iki maçın saati değişti
Futbol

Süper Lig’de iki maçın saati değişti

Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor ve Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçları saat 20.00'den 20.30'a alındı.

3 Mayıs 2019 17:11

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 6 Mayıs’ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor ve Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacağı açıklanan iki karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak değiştirildi.

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor’u Bahçeşehir Okulları Stadı’nda konuk edecek. Trabzonspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medical Park’ta karşı karşıya gelecek.

03 Mayıs 2019 Süper Lig`de 2019/20 sezonu açılış tarihi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig`de 2019-2020 sezonunun başlama tarihini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:14 | 3 Mayıs 2019
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4 Trabzonspor
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5 Yeni Malatyaspor
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