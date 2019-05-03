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Süper Lig’de 2019/20 sezonu açılış tarihi belli oldu!
Futbol

Süper Lig’de 2019/20 sezonu açılış tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun başlama tarihini açıkladı.

3 Mayıs 2019 11:45

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu planlaması belli oldu.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig’de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.”

Son güncelleme 11:45 | 3 Mayıs 2019
spor toto süper lig tff
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