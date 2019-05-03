Spor Toto Süper Lig’i ve Spor Toto 1.Lig’i haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig’e 31’inci, Spor Toto 1. Lig’e ise 32’nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise 2018-2019 sezonu, play-off’lar hariç 34’üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

5 Mayıs Pazar:

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)