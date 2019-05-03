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Spor Toto Süper Lig’i ve Spor Toto 1.Lig’i haftanın programı
TFF 1.Lig

Spor Toto Süper Lig’i ve Spor Toto 1.Lig’i haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

3 Mayıs 2019 09:21

Futbolda Spor Toto Süper Lig’e 31’inci, Spor Toto 1. Lig’e ise 32’nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise 2018-2019 sezonu, play-off’lar hariç 34’üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

5 Mayıs Pazar:

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Son güncelleme 09:21 | 3 Mayıs 2019
Spor Toto 1. Lig spor toto süper ligi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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