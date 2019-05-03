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Saul Canelo Alvarez 36 dakikada 35 milyon Dolar kazanacak
Diğer Sporlar

Saul Canelo Alvarez 36 dakikada 35 milyon Dolar kazanacak

Meksikalı boksör Saul Canelo Alvare, Amerikalı Daniel Jacobs ile yapacağı 12 rauntluk maçtan minimum 35 milyon Dolar olacak yani yaklaşık olarak 210 milyon TL kazanacak.

3 Mayıs 2019 12:08

Bu pazar sabahı 05.00'te dünyayı ayağa kaldıracak dev unvan birleştirme maçı için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Basın toplantısında karşı karşıya gelen Meksikalı Saul Canelo Alvarez ve Amerikalı Daniel Jacobs bugün de tartımlarını gerçekleştirecek. ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde yapılacak WBC-WBA-IBF orta sıklet (72.5 kg) unvan birleştirme maçı iki şampiyonu buluşturan karşılaşma olarak büyük değer taşıyor.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Canelo vs Jacobs mücadelesini yönetecek hakemler de açıklandı. Ring hakemi olarak Amerikalı Tony Weeks görev yapacak. Puan hakemleri olarak atanan isimler ise Dave Moretti, Glenn Feldman ve Steve Weisfeld.

1 BİLET 6 BİN DOLAR’DAN ALICI BULUYOR

20 bin kişilik T-Mobile Arena’da yapılacak Canelo vs Jacobs maçının biletleri resmi satış kurumlarında 105 ile bin 505 Dolar arasında fiyatlarla satıldı ve tüm biletler tükendi. Yasal karaborsada 6 bin Dolar’a kadar çıkan biletler rekor aşamasına geldi.

CANELO 35 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Canelo 11 maç için toplam 365 milyon Dolar’lık anlaşma yaptı ve bu karşılaşma sözleşmenin 2. maçı olarak gerçekleşecek. Canelo ilk maçını Rocky Fielding’e karşı yapmış ve İngiliz rakibini yenerek 3. ayrı sıkletinde süper ortada şampiyon olmuştu. 28 yaşındaki Canelo’nun en fazla 36 dakika sürebilecek 12 rauntluk bu karşılaşmadan elde edeceği geliri minimum 35 milyon Dolar olacak yani yaklaşık olarak 210 milyon TL olacak.

32 yaşındaki Daniel Jacobs’un ise Canelo maçından 15 milyon Dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Son güncelleme 12:33 | 3 Mayıs 2019
Daniel Jacobs Saul Canelo Alvarez
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32 19 66
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31 18 63
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31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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