Petr Cech, Queen efsanesi Roger Taylor ile single çıkaracak

15 yıldır Premier Lig’de forma giyen, Chelsea ile Arsenal’ın formalarını terleten kaleci Petr Cech, sezonun sonunda emekli olduktan sonra müziğe odaklanacak.

Chelsea dönemlerinde çaldığı bateri videolarıyla birçok kez kez gündeme gelen 36 yaşındaki efsane isim, Queen’in efsane bateristi Roger Taylor ile “single” çıkaracak.

“That’s Football” isimli parça gelecek hafta internet üzerinden indirilebilecek. 69 yaşındaki efsane, Taylor ile 5 yıl önce BBC kanalı için bir araya gelen Cech, performans sergilemişti.

Cech’in kariyerinde 4 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FA Cup şampiyonlukları bulunuyor.