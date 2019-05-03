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Petr Cech, Queen efsanesi Roger Taylor ile single çıkaracak
İngiltere Premier Lig

Petr Cech, Queen efsanesi Roger Taylor ile single çıkaracak

Arsenal'ın Çek filebekçisi Petr Cech, sezonunda emekli olduktan sonra efsane Queen grubundan Roger Taylor ile single çıkaracağını duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 3 Mayıs 2019 14:30
15 yıldır Premier Lig’de forma giyen, Chelsea ile Arsenal’ın formalarını terleten kaleci Petr Cech, sezonun sonunda emekli olduktan sonra müziğe odaklanacak.
Chelsea dönemlerinde çaldığı bateri videolarıyla birçok kez kez gündeme gelen 36 yaşındaki efsane isim, Queen’in efsane bateristi Roger Taylor ile “single” çıkaracak.
“That’s Football” isimli parça gelecek hafta internet üzerinden indirilebilecek. 69 yaşındaki efsane, Taylor ile 5 yıl önce BBC kanalı için bir araya gelen Cech, performans sergilemişti.
Cech’in kariyerinde 4 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FA Cup şampiyonlukları bulunuyor.
Son güncelleme 16:30 | 3 Mayıs 2019
arsenal petr cech Queen Roger Taylor
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