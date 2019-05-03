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Paul Parker: ‘Maçtan sonra polisler coplarla bizlere saldırmıştı’
Galatasaray

Paul Parker: ‘Maçtan sonra polisler coplarla bizlere saldırmıştı’

Manchester United'ın eski futbolcusu Paul Parker, Barcelona Liverpool maçını yorumlarken Galatasaray hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs 2019 08:43

Manchester United’ın eski futbolcusu Paul Parker, Luis Suarez’in Barcelona formasıyla eski takımı Liverpool’a gol atıp sevinmesinin doğal olduğunu belirtirken Galatasaray örneğinde bulundu.

Liverpool taraftarlarının Suarez’e tepki göstermesinin yanlış olduğunu belirten Parker, ”Suarez neden sevinmesin ki? Liverpool’da doğmadı, oraya gönülden bağlı değil. Liverpool’a saygı duyuyor evet çünkü onu yükselten takım orası. Ancak şimdi stattaki 85 bin Barcelona taraftarı için oynuyor ve sahada kalbini vermesi gerekiyor.” sözlerini kullandı.

”MAÇTAN SONRA SALDIRMIŞLARDI”

Galatasaray yerine Liverpool’a karşı oynamayı tercih edeceğini söyleyen eski futbolcu, ”Manchester United ile Anfield’a çıktığınızda taraftarın nefretini hissederdik. Ancak bir kere daha Galatasaray’a karşı oynayacağıma Anfield’da oynamayı tercih ederim. Maçtan sonra polisler coplarla bizlere saldırmıştı. Grup aşamasına gelmeden Galatasaray’a elenmiştik. Avrupa’dan elenmek zaten bizi sarsmıştı. Bir hafta sonra Manchester City ile oynayacaktık. Taraftarlar, önümüzde Türk lokumu yiyorlardı.” şeklinde konuştu.

Galatasaray ile Manchester United, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmiş ve Galatasaray, İngiliz devini eleyerek gruplara kalmış ve rakibini Şampiyonlar Ligi’nin dışına itmişti.

Son güncelleme 08:45 | 3 Mayıs 2019
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