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Muslera ile Selçuk İnan Beşiktaş derbisi kaçırmadı
Galatasaray

Muslera ile Selçuk İnan Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera, 18 maç ile sarı-kırmızılılarda Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcular konumunda bulunuyor.

3 Mayıs 2019 12:25

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray'da iki isim bu derbiyi kaçırmıyor. Takıma 2011-2012 sezonunda katılan sarı-kırmızılıların iki kaptanı Selçuk İnan ile Fernando Muslera, Beşiktaş ile oynanan derbilerin hepsinde görev aldı. Muslera ile Selçuk, oynadıkları 18 resmi müsabakada 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. 4 maçta ise berabere kaldı.

Galatasaray bu süreçte 2016 yılında TFF Süper Kupa’da normal süresi 1-1 berabere biten maçta Beşiktaş’ı penaltılarda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muslera, Beşiktaş’a karşı oynadığı 18 derbide kalesini 7 kez gole kapatırken, toplamda ise 19 gol yedi.

03 Mayıs 2019 Galatasaray ile Beşiktaş TT Arena`da 9. kez... Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 9. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:25 | 3 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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