Mossoro: Biz daha havlu atmadık…

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftanın açılış müsabakasında lider Medipol Başakşehir, Sivasspor’a konuk oldu. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı kaybeden Başakşehir, son 4 haftada yalnızca 2 puan alabildi. Bu skorun ardından puanını 37’ye çıkaran Sivasspor 11. sıraya yükselirken, Başakşehir’in puanı 63’e yükseldi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Marcio Mossoro şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda soyunma odasındaki hava en iyisi değil, hepimiz üzgünüz. Ligin son 4 haftasında 12 puanın sadece 2’sini alabildik, bu da üzücü. Ligin geneline baktığımızda ligin büyük bölümünde çok güzel oynamış bir Başakşehir var.

KARŞILIK VERMEMİZ LAZIM

Şu anda 2. sıradaki Galatasaray’ın 3 puan önündeyiz, Galatasaray ile Beşiktaş’ın maçı var. Ne olursa olsun yapmamız gereken, sorumluluk almak. Hocamız her şeyi yaptı, inanılmaz bir başkanımız var, bizim için her şeyi yaptı. Onun yaptıklarına karşılık vermemiz lazım.

Son 4 haftada 2 puanımız varsa, belki değişiklikler yapılmalıdır, belki oyuncuların daha çok sorumluluk alması gerekir. Biz daha havlu atmadık. Bütün takım arkadaşlarımın en az benim kadar şampiyonluk istediğini biliyorum. Zaten kim şampiyonluk istemez ki? Bizim görevimiz, yapmamız gerekenleri daha iyi yapabilmek. Her şey hala bizim elimizde, gereğini yaparsak, istediğimize ulaşırız.” Süper Lig`de puan durumu ve kalan maçlar! Fark iyice eridi... Galatasaray Beşiktaş maçını kazanırsa lider Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Medipol Başakşehir Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve 2 puan daha kaybetti. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar Galatasaray ve Beşiktaş`ın karşı karşıya geleceği haftada puan durumunda makas iyice daraldı. Galatasaray Beşiktaş`ı yenerse liderliği ele geçirecek. İlgili Haberi Oku