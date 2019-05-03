MAÇ SONUCU | Boluspor 1-4 Hatayspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’de 32. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor’a 4-1 mağlup oldu. Boluspor bu sonuçla 46 puanda kaldı. Hatayspor ise 61 puana yükseldi ve ilk iki sıraya girme iddiasını sürdürdü.

Maçtan dakikalar:

18. dakikada ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Gökhan Karadeniz’in kafa vuruşuna top kaleci Gökhan’da kaldı. 34. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Hüseyin Bağ’ın pasında topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz’in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

40. dakikada, Hatayspor defansının hatalı pasında topla buluşan Batuhan Altıntaş’ın sert şutu kaleciden geri döndü. 42. dakikada, Fink’in kalecisine gönderdiği geri topu kapan Hamza Gür, kaleci Gökhan’ı çalımlayarak topu filelerle buluşturdu: 0-2.

55. dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Burak Bekaroğlu’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 73. dakikada, Gökhan Karadeniz’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Mirkan Aydın topu ağlara gönderdi: 1-3. 86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Bağ’ın şutunda top fileleri havalandırdı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hatayspor deplasmanda Boluspor’u 4-1 mağlup etti.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Gökmen Baltacı, Deniz Caner Özaral

BOLUSPOR: Gökhan, Fink, Dimov, Hayrullah, Burak Bekaroğlu, Mutlu (Dk. 84 Muhammed Çetin), İshak, Umut, Burak Asan (Dk.77 Erkan), Bilal Sebaihi, Batuhan (Dk.62 Özgür Can)

HATAYSPOR: Akın, Paluli, Yusuf, Sadi, Mesut, Tom (Dk.65 Mirkan), Kubilay, Nimaga, Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Dk.77 Korkishko), Hamza Gür (Dk. 83 Diallo)

GOL: Dk.55 Burak Bekaroğlu (Boluspor) – Dk. 34 Gökhan Karadeniz, Dk. 42 Hamza Gür, Dk. 73 Mirkan, Dk. 85 Hüseyin Bağ (Hatayspor)

SARI KART: Fink (Boluspor), Nimaga (Hatayspor) Spor Toto 1. Lig | Adanaspor Altınordu: 1-2 Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, Altınordu'ya evinde 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda kazanan Altınordu play off iddiasını sürdürdü. İlgili Haberi Oku