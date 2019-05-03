Liverpool taraftarlarından kampanya: Lionel Messi’ye ceza verin!

Liverpool taraftarları sosyal medya üzerinden Lionel Messi’nin Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde ceza alması yönünde çağrı yaptı.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona’ya 3-0 yenilen Liverpool’da Lionel Messi tepkisi var! İngiliz taraftarlar, sosyal medya üzerinden Arjantinli yıldızın ceza almasını savunuyor.

Camp Nou’da oynanan maçta Fabinho’nun faulü sonrasında yer alan Lionel Messi’nin Brezilyalı rakibine yumruk attığını savunan Liverpool taraftarları, UEFA’nın yıldız isme ceza vermesi gerektiği görüşünde.

81. dakikada yaşanan pozisyonda Fabinho sarı kart görmüş ve Messi de kazanılan serbest vuruşta çok şık bir vuruşla topu filelere göndermişti. Skoru 3-0 yapan bu gol ayrıca yıldız futbolcunun Barcelona’da attığı 600. gol olarak tarihe geçti.

Bir Liverpool taraftarı, “Kolayca görüldüğü gibi Messi, Fabinho’nun kafasına vuruyor ve serbest vuruş kazanıyor. Ardından da golü atıyor! Bunun UEFA tarafından kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Liverpool ile Barcelona yarı final rövanş maçında 7 Mayıs Salı günü Anfield’da karşılaşacak.