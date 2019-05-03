Jesse Lingard’ın Cristiano Ronaldo hayali!

Manchester United’ın genç yıldızı Jesse Lingard, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Daily Mirror’da yer alan haberde, dönemin en iyi oyuncusu hakkında sorulan soruya cevap veren Lingard, Cristaino Ronaldo’nun 10 yılın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi. İngiliz yıldız, 34 yaşındaki Ronaldo’yu bir kez daha Manchester United’ta görmenin çok güzel olacağını belirtirken, “Cristiano Ronaldo, yeniden buraya gelse çok güzel olurdu. O, son 10 yılın en iyi oyuncusu ve daha önce de burada forma giydi. En büyük gelişimine de burada gösterdiğini düşünüyorum. Yeniden buraya gelirse onunla birlikte oynamak mükemmel olurdu.” dedi.

Bu sezon Juventus ile İtalya Serie A şampiyonluğu zaferi yaşayan Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 292 maçta 118 gol atıp 68 asist yaptı.

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