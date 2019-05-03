Isaac Sackey’in kaza yerinde düşen altın kolyesini işçiler buldu!

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiği ve 6 takım arkadaşının yaralandığı trafik kazasının olduğu yerde bulunan altın kolye, sahibi Isaac Sackey’e teslim edildi. Alanyaspor’dan yapılan yazılı açıklamada, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hüseyin Boz ve Hüseyin Aladağ’ın 29 Nisan Pazartesi günü futbolcuları Josef Sural’ın hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği yerde, temizlik yaparken bir altın kolye bulduğu aktarıldı. Süper Lig`de iki maçın saati değişti Spor Toto Süper Lig`de 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor ve Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçları saat 20.00`den 20.30`a alındı. İlgili Haberi Oku

Temizlik personelinin kulübe getirdiği kolyenin, kazada yaralanan futbolcu Isaac Sackey’e ait olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Sackey’in, kolyesini kendisine teslim eden Boz ve Aladağ’a, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’de 28 Nisan Pazar günü oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural’ın birlikte Alanya’ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Çek futbolcu Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Josef Sural`ın hayatını kaybetmesi... Erteleme talebinin neden geri çekildiği öğrenildi Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig`in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü yapacakları ve Josef Sural`ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası erteleme talebinde bulundukları Atiker Konyaspor maçını futbolcularının oynamak istediğini, bu nedenle de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvuruyu geri çektiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku