SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte CHP'nin İstanbul seçim stratejisi
Fenerbahçe

Golcü futbolcu Saido Berahino’nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City'nin 25 yaşındaki santrforu Saido Berahino'nun menajeri, katıldığı radyo programında Fenerbahçe'nin, oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

3 Mayıs 2019 11:54

İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City forması giyen Saido Berahino’nun menajeri Fem Mathias Moriba, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Golcü futbolcunun menajeri Moriba transferi ile ilgili, “Şu anda herhangi bir kulüple anlaşmadık ancak görüştüğümüz kulüpler var. Müzakere ettiğimiz kulüpler var. Fenerbahçe ile doğrudan bir kontağım yok ama Fenerbahçe’nin oyuncuma yönelik ilgi gösterdiğini biliyorum. Bize Fenerbahçe’nin ilgisi olduğunu söyleyen insanlar var ve bu isimler Fenerbahçe’ye yakın isimler. Oyuncumun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor ama Stoke City ile serbest olması hakkında görüşürüyoruz. Oyuncumla ilgilenen çok kulüp var ama oyuncum Türk kulüplerinde oynama fikrine çok sıcak bakıyor.” dedi.

Berahino, 2017 yılında West Bromwich Albion’dan 13.9 milyon euro’ya transfer edildi ve Stoke City formasıyla çıktığı 56 maçta 5 gol atmayı başardı. Burundi asıllı İngiliz futbolcu, 2010 yılında İngiltere U17 takımıyla U17 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

02 Mayıs 2019 SON DAKİKA Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar`ın cezaları belli oldu PFDK, Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar`ın cezalarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:26 | 3 Mayıs 2019
Fenerbahçe Saido Berahino Stoke City transfer
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR