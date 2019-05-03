Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gönderme! ‘Duyulmuyor sesiniz…’

Fenerbahçe Kulübü resmi siteden yayınladığı açıklamayla Galatasaray Kulübü, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. “Sayın Cengiz'e önerimiz tenhada farklı kalabalıkta farklı davranmamasıdır” diyen sarı-lacivertli kulübe Galatasaray twitter’dan gönderme yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz’ ifadeleri yer aldı.

İŞTE GALATASARAY’IN YAPTIĞI PAYLAŞIM:

Duyulmuyor sesiniz… Tek derdimiz hedefimiz! pic.twitter.com/DrEuvUGTSI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Mayıs 2019

İşte Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı açıklama;

“Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son dönemde kulübümüzden tamamen bağımsız ve alakasız bir şekilde rakip camia ve özellikle başkanı tarafından Fenerbahçe üzerinden yaratılmaya çalışılan gündem, oluşturulmaya çalışılan algılar doğrultusunda bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu bağlamda sözlerimize bu sezon hem ilk yarı hem de ikinci yarıda oynadığımız maçların ardından 10 gün süresince gündemi meşgul eden, ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan camianın başkanının dün medyada yer alan talihsiz açıklamaları ile başlamak istiyoruz.

Kulübüne destek olmanın en benzersiz örneğini her daim gösteren taraftarlarımız, kulübümüzün geleceğimiz için başlattığı Fener Ol kampanyamız için henüz çok kısa sürede çok önemli bir yol kat etmiştir.

Şu an kampanyamızın ilk ayındayken ve kampanyamız doğrultusunda henüz birçok projeyi hayata geçirmemişken rakip camianın zamanında tüm çabaları ile toplamış olduğu bağış miktarının kat ve kat üzerine ulaşmış durumdayız.

Bu somut nedenden ötürü; geçmişte pek çok kez denemelerde bulundukları ancak ne yazık ki camialarından gelen çok kısıtlı destek dolayısıyla “karşılıksız kalan” yardım kampanyalarından yola çıkarak verdikleri kampanya başlatmama kararı kendileri açısından oldukça isabetli bir karardır.

Kendilerine tavsiyemiz bu konuda camialarını kesinlikle Fenerbahçe ile kıyaslamamalarıdır.