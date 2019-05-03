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Galatasaray’da Marcao döndü Mitroglou sakatlandı!
Galatasaray

Galatasaray’da Marcao döndü Mitroglou sakatlandı!

Spor Toto Süper Ligi 31. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte Konstantinos Mitroglou sakatlık geçirdi. Mitroglou'nun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

3 Mayıs 2019 14:04

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlanan idmanda gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle 1 hafta takımdan ayrı kalan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, takımla çalışmaya katıldı.

Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine başlandı. Yunan futbolcunun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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Son güncelleme 14:39 | 3 Mayıs 2019
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