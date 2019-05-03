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Galatasaray ile Beşiktaş TT Arena’da 9. kez…
Beşiktaş

Galatasaray ile Beşiktaş TT Arena’da 9. kez…

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda 9. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı.

3 Mayıs 2019 12:19

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu müsabakadan sarı-kırmızılılar, 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom’da geçen sezon oynanan son maçı ise Cimbom 2-0 kazanmıştı

03 Mayıs 2019 Derbide gözler Karius ve Muslera`da! Spor Toto Süper Lig`i 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 30 lig maçında 29, Loris Karius'ta 26 lig karşılaşmasında 32 gol yedi. İlgili Haberi Oku

9. RANDEVU

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 8 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 5 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Galatasaray’ın evindeki 1 mücadele berabere sona erdi.

04 Mayıs 2019 Galatasaray Beşiktaş... Türk Telekom Stadyumu`nda 1 milyar 118 milyon TL'lik derbi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 118 milyon TL... İlgili Haberi Oku

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 – Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1

2017/2018 29.04.2018 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0

Son güncelleme 09:28 | 5 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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