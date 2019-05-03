Ersel Uzğur: ‘Ligin sıkıştığı son haftalarda bir puan bile çok önemli’

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Sivasspor Teknik Direktörü Ersel Uzğur, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Futbolcu arkadaşlarımızın verdiği mücadele gerçekten takdire değer. Takım olarak çok güzel bir savunma oyunu oynadık” dedi.

Uzğur, “3-4 gol olabilecek pozisyonlara da girdik. Maalesef değerlendiremedik. Başakşehir gibi ligimizin en iyi takımlarından birisinin karşısında da 1-2 pozisyon verdik. Buda bizim adımıza sevindirici. Tabii ki bu mücadele ile 3 puan alarak müsabakayı bitirmek isterdik ama maalesef bir puan ile ayrılmak zorunda kaldık. Ligin sıkıştığı son haftalarda bir puan bile çok önemli. Bu bir puan sonraki maçlarda da işimize yarayacaktır” diye konuştu. Abdullah Avcı: Büyük avantaj kaybettik oturup konuşacağız! Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan daha bırakan Medipol Başakşehir`de teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku