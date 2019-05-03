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Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama mesajı!
Fenerbahçe

Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşunun 112. yıldönümünü sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile kutladı.

3 Mayıs 2019 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluşunun 112. ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde Kulübü ziyaret edişinin 101.yıldönümlerini sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı…

 

02 Mayıs 2019 Ekrem İmamoğlu: Şenol Güneş olunamayınca, İBB Başkanı olunuyormuş! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`in Sahne Süperlerin - Futbolun Süperleri Ödül Töreni diyaloğu ilgi çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:46 | 3 Mayıs 2019
ekrem imamoğlu Fenerbahçe
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