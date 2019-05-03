Ekrem İmamoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kutlama mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluşunun 112. ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde Kulübü ziyaret edişinin 101.yıldönümlerini sosyal medyadan yayınladığı mesajla kutladı.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı…
İstanbul'un köklü kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 101. ve kulübün kuruluşunun 112. yılı kutlu olsun! #EFSANE112YAŞINDA pic.twitter.com/G9Dn0gsJAD
— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 3 Mayıs 2019