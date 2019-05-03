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Derbide gözler Karius ve Muslera’da!
Futbol

Derbide gözler Karius ve Muslera’da!

Spor Toto Süper Lig'i 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 30 lig maçında 29, Loris Karius’ta 26 lig karşılaşmasında 32 gol yedi.

3 Mayıs 2019 10:38

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Şampiyonluk yarışında yer alan iki takımdan Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş'ta ise Loris Karius görev alacak. Kaybedenin yarışta gerileyeceği müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.

Bu sezon Muslera 30 lig maçının tamamında görev aldı ve 29 gol yedi. Karius ise 26 lig müsabakasında oynadı ve kalesinde 32 gole engel olamadı.

Bu sezon başında Liverpool'dan Beşiktaş'a katılan Alman kaleci, ikinci kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi de 19. defa Beşiktaş derbilerinde görev alacak.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta kalelerde Muslera ile Karius bulunuyordu.

Son güncelleme 10:38 | 3 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 18 64
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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