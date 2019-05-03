MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 0-0 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ile başladı. 60 puanlı Galatasaray’ın 59 puanlı Beşiktaş’ı konuk edeceği haftada lider Başakşehir, puan kaybetmeye devam etti. Deplasmanda Demir Grup Sivasspor’la 0-0 berabere kalan Başakşehir, son altı maçta 5. kez puan kaybı yaşadı ve bu süreçte 12 puan kaybetti.

Başakşehir 63 puana yükseldi, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Ligin son virajında adeta eriyen Başakşehir, yine hücumda etkili olmaktan uzak bir görüntü çizerken ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise özellikle son bölümde etkili fırsatlar buldu ancak tabelayı değiştiremedi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Özer, Rybalka, Douglas, Emre, Diabate

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Emre, Visca, İrfan Can, Soner, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ev sahibi Demir Grup Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hugo Vieira ve kart cezalısı Hakan Arslan karşılaşmada forma giyemedi. Medipol Başakşehir’de ise Alexandu Epureanu ve Arda Turan görev yapamadı. Medipol Başakşehir son 6 maçının 5’inde puan kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.