SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte CHP'nin İstanbul seçim stratejisi
MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 0-0 Medipol Başakşehir
Futbol

MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 0-0 Medipol Başakşehir

Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Başakşehir deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve son altı maçta 5. kez puan kaybederek yara almaya devam etti. Başakşehir maç fazlasıyla 63 puanla lider, Sivasspor'un ise bu maç sonrası puanı ise 37.

3 Mayıs 2019 18:00

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir maçı ile başladı. 60 puanlı Galatasaray’ın 59 puanlı Beşiktaş’ı konuk edeceği haftada lider Başakşehir, puan kaybetmeye devam etti. Deplasmanda Demir Grup Sivasspor’la 0-0 berabere kalan Başakşehir, son altı maçta 5. kez puan kaybı yaşadı ve bu süreçte 12 puan kaybetti.

Başakşehir 63 puana yükseldi, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı. Ligin son virajında adeta eriyen Başakşehir, yine hücumda etkili olmaktan uzak bir görüntü çizerken ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise özellikle son bölümde etkili fırsatlar buldu ancak tabelayı değiştiremedi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Özer, Rybalka, Douglas, Emre, Diabate

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Emre, Visca, İrfan Can, Soner, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ev sahibi Demir Grup Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hugo Vieira ve kart cezalısı Hakan Arslan karşılaşmada forma giyemedi. Medipol Başakşehir’de ise Alexandu Epureanu ve Arda Turan görev yapamadı. Medipol Başakşehir son 6 maçının 5’inde puan kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.

Son güncelleme 23:19 | 3 Mayıs 2019
Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR