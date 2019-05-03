CSKA Sofya’da Penev dönemi sona erdi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından istifa kararını duyuran 52 yaşındaki Bulgar teknik adam, “3 ay önce, CSKA’nın zor zamanlar yaşadığı bir dönemde, görevi devraldım. Kulübü ligde ve Bulgaristan Kupası’nda zirveye taşımayı hedefliyordum. Ama yönetim arkamda durmadı. Kırgın ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

CSKA Sofya’da 2009 ve 2015’te teknik direktörlük koltuğuna oturan Penev, aynı kulüpte futbolculuğu döneminde ise 123 maçta 88 gole imza atmıştı. Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışını sürdüren CSKA Sofya, yarın deplasmanda Çerno More’u konuk edecek. Bulgar Dobromir Mitov ise sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak.