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Ankaragücü, Rizespor maçına 3 eksikle çıkacak
MKE Ankaragücü

Ankaragücü, Rizespor maçına 3 eksikle çıkacak

Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde son antrenmana sakatlığı süren Brice Djedje katılmadı. Kart cezalısı Pinto ve Kitsiou da karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 Mayıs 2019 16:58

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Brice Djedje katılmadı.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan sarı-lacivertliler sonrasında 3 grup halinde 6’ya 2 top kapma oynadı. Yarı sahada çift kale maç oynayan başkent ekibinin futbolcuları, ardından kanatlardan ortalarla gol çalışması yaptı.

Futbolculardan Thibault Moulin, Hadi Sacko, Dever Orgill, Tyler Boyd ve Wilfred Moke antrenmanda penaltı atışları yaptı. Boyd ve Moulin ile Oscar Scarione, ayrıca serbest vuruş çalıştı.

PINTO VE KITSIOU CEZALI

MKE Ankaragücü’nde sağ ve sol bekte forma giyen oyuncular Çaykur Rizespor’a karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen sol bekte Tiago Pinto, sağ bekte de Stelios Kitsiou, maçta yer alamayacak.

Sarı-lacivertliler son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması yarın Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Son güncelleme 16:59 | 3 Mayıs 2019
Brice Djedje MKE Ankaragücü Stelios Kitsiou Tiago Pinto
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