Ajax’ın müslüman futbolcuları Hollanda’da gündem oldu! Oruç tutacaklar mı?

5 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesi Hollanda futbolunda oruç tartışması başladı…

Ajax’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin kapısında olması nedeniyle müslüman futbolcular Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui ve Zakaria Labyad’ın oruç tutup tutmayacağı da merak edilmeye başlandı.

Ajax’ın ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 5 maça çıkacağı ve bu maçlar sonucunda 3 kupa alabileceği kaydedildi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN ORUÇ RİCASI

Sporx’te yer alan habere göre; Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, oyunculardan Hollanda futbolu adına ricacı olduğunu belirterek, “Boş mideyle finaller oynanmaz. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, 2 lig maçı, kupa finali ve belki de Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacaklar. Federasyon olarak inançlarına saygı duyuyor ve bu ayın onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat, Hollanda futbolunun geleceği adına oruçlarını sezon bittikten sonra telafi etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AJAX SERBEST BIRAKTI

Ajax kulübü ise oyuncularını, teknik ve sağlık ekibi ile sürekli temasta olmaları şartıyla serbest bıraktı. Ajax tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan ayının önemini biliyoruz ve oyuncularımızı inançlarını yaşama ve gerekliliklerini yerine getirme konusunda serbest bırakıyoruz.” denildi.

FİZYOLOJİST: “SAKATLIK RİSKİ ARTAR”

Dünya Futbol Akademisi Fizyolojisti Raymond Verheijen, oyunculara en azından maç günlerinde oruç tutmama ve bu oruçlarını Ramazan ayından sonra telafi etmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Vücut uzun süre aç kalma sonrası çok yorgun düşer. Şeker seviyesi azalır, hız düşer, beyin daha az enerji yakmaya başlar ve kaslara daha az sinyal gönderir. Böylece sakatlık riski çok artar. Çünkü, beyin artık çok daha yavaş işliyordur. Kasları kontrol edemez ve gelen sinyalleri algılayamaz.” dedi.

Verheijen, “Çoğu sporcu, orucunun telafisini Ramazan bittikten sonra yapıyor. Bu bir tabu değil ve bence Ajaxlılar da öyle yapmalı.” ifadelerini kullandı.