Abdullah Avcı: Büyük avantaj kaybettik oturup konuşacağız!

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

“31 haftayı tamamladık. Çok istediğimizi düşünüyorum. Fazla istemek bazen endişeyi getiriyor, bundan çıkmamız lazım. Son 2-3 senedir yarışın içinde sürekli olan bir takımın bu süreci yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil.

Tek tek isim olarak saymıyorum. Oyunu değerli kılan bireysel performanslardır. Kaleden bu kadar uzak, fazla üretmeden devam. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kaygının, endişenin dolaştığı bir durum var. Sahada topa karşı sert olabiliyorlar.

Ön tarafta bu kadar top kaybı olursa, bireysel performans bu kadar kötü olduğunda, oyun kaldırmaz. Derbi var, 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz.

31 haftayı tamamladık. Çok istediğimizi düşünüyorum. Fazla istemek bazen endişeyi getiriyor, bundan çıkmamız lazım. Son 2-3 senedir yarışın içinde sürekli olan bir takımın bu süreci yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil. Pazar günü derbi var. 3 puan öndeyiz. Büyük avantajlar kaybettik ama vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Oyuncu grubuyla oturup konuşacağız, vazgeçmiyoruz.”

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