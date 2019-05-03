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Abdullah Avcı: Büyük avantaj kaybettik oturup konuşacağız!
Medipol Başakşehir

Abdullah Avcı: Büyük avantaj kaybettik oturup konuşacağız!

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan daha bırakan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs 2019 23:18

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

“31 haftayı tamamladık. Çok istediğimizi düşünüyorum. Fazla istemek bazen endişeyi getiriyor, bundan çıkmamız lazım. Son 2-3 senedir yarışın içinde sürekli olan bir takımın bu süreci yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil.

Tek tek isim olarak saymıyorum. Oyunu değerli kılan bireysel performanslardır. Kaleden bu kadar uzak, fazla üretmeden devam. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kaygının, endişenin dolaştığı bir durum var. Sahada topa karşı sert olabiliyorlar.

Ön tarafta bu kadar top kaybı olursa, bireysel performans bu kadar kötü olduğunda, oyun kaldırmaz. Derbi var, 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz.

31 haftayı tamamladık. Çok istediğimizi düşünüyorum. Fazla istemek bazen endişeyi getiriyor, bundan çıkmamız lazım. Son 2-3 senedir yarışın içinde sürekli olan bir takımın bu süreci yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil. Pazar günü derbi var. 3 puan öndeyiz. Büyük avantajlar kaybettik ama vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Oyuncu grubuyla oturup konuşacağız, vazgeçmiyoruz.”

03 Mayıs 2019 Mossoro: Biz daha havlu atmadık... Medipol Başakşehir`in Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Mossoro, `Biz daha havlu atmadık` dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:18 | 3 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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