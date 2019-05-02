SON DAKİKA Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar’ın cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü’ne 265 TL para cezası verirken, kaptan Volkan Demirel’i de 3 maç men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Ayrıca Sarı-lacivertli futbolcu Sadık Çiftpınar’a da 13 bin TL para cezası verildi.

Öte yandan Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırıldı. Galatasaray’a da 75 bin TL para cezası verildi.

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PFDK’nın aldığı kararlar şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO D, E, F, MARATON ÜST G, H, MİGROS M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VOLKAN DEMİREL’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR’ın, müsabakada ihraç edilmesine rağmen müsabaka bitiminde karma alanda açıklamada bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN KANDEMİR’in, 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURSASPOR Kulübünün, 28.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR – AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123 ve 124 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- GALATASARAY A.Ş.’nin, 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ÜST A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 27.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 29.04.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AFJET AFYONSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK’in, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ALTINORDU A.Ş. Kulübü doktoru GÜRBEY KAHVECİ hakkında, 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. – ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- ALTAY Kulübünün, 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. – ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2 kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU SARI E, G, H, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu NİZAMETTİN ÇALIŞKAN’ın, 28.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR – BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 7 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 16.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ”