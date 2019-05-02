ÖZET İZLE: Barcelona Liverpool maç özeti ve golleri! Messi’den enfes frikik

Messi’nin yıldızlaştığı maçta sahasında Liverpool’u net bir skorla mağlup eden Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesi avantajı eline geçirdi. Maçın ilk gölü Suarez’den geldi ve ilk yarı 1-0 skor ile tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Liverpool, Barcelona’nın yıldızı messi’nin gollerine engel olamadı ve 3-0 mağlup oldu. Maçın özetini haberimizde bulunan link aracılığı ile izleyebilirsiniz.

BARCELONA LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Maça iki takım da tempolu başlarken oyunda sertlik de zaman zaman arttı. Skorda dengeyi bozan gol ise 26. dakikada geldi. Jordi Alba’nın ortasında fırsatçılığını konuşturan Luis Suarez, Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki 500. golünü atarken takımını da 1-0 öne geçirdi.

BARCELONA LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE

İlk yarıyı geride kapatan Liverpool, ikinci yarıya daha etkili başlasa da, Messi faktörü devreye girdi!

75. dakikada başlattığı atağında sonunda Suarez’in topu direkten geri gelse de, dönen topu tamamlayan Arjantinli yıldız farkı ikiye çıkardı. Bu gol Messi’nin kariyerinde Liverpool’a attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

82. dakikada ise futbolsevelerin gözlerinin pası silindi! Çok uzaklardan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Messi, mesafe tanımadan yaptığı vuruşta jeneriklik bir golle maçın skorunu ilan etti: 3-0.

Bu maçın rövanşı 7 Mayıs’ta Anfield Road’da oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselecek ilk takımın belli olacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.