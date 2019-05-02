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Mustafa Cengiz ‘Şampiyonluk olmasa seçime giderdim’
Galatasaray

Mustafa Cengiz ‘Şampiyonluk olmasa seçime giderdim’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray yönetim kurulu, spor müdürlerini TT Stadı’nda ağırladı. Cengiz bu toplantıda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

2 Mayıs 2019 07:26

Mustafa  Cengiz ve Galatasaray yönetim kurulu, spor müdürlerini TT Stadı'nda ağırladı. Sohbet havasında geçen buluşmada soruları yanıtlayan Cengiz, pek çok konuya değindi. İbrasızlıkla sonuçlanan genel kurulun ardından seçime gitmediği yönündeki eleştirilere yanıt veren sarı-kırmızılıların patronu, “Şampiyonluğa oynamasam seçime giderdim. Şimdi desem ki ‘Seçime gidiyorum', beni hain ilan ederler” ifadelerini kullandı.

FARUK SÜREN'E GÖNDERME

FatihTerim ve futbolcuların genel kurul sonrası kendisini aradığını belirten Mustafa Cengiz, “Eski başkanın (Faruk Süren) ‘Seçime gidin ibra edilin' teklifi kabul edilebilir bir şey mi? Bir Galatasaray Başkanı tekrar seçilmek için kendini küçültmez. Adnan Bey (Polat) de yapmadı” dedi. Cengiz, “Son 4 maç ölümüne oynayacağız. İyi futbola değil sonuca odaklı olacağız. Şampiyon olmak zorundayız” yorumunda bulundu.

‘KEŞKE HEP DERBİ OLSA'

“Keşke her maçımız derbi olsa borç kalmaz” vurgusu yapan Cengiz, “Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasında çatışma var. TFF ve KBV'nin taraf seçmesi gerek. Büyük kulüplerin birlikte hareket etmesi gerek” değerlendirmesinde bulundu. Cengiz, vergi taksitlendirmede de indirim uygulanmasını istedi.

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Son güncelleme 11:12 | 2 Mayıs 2019
galatasaray Mustafa Cengiz
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