İstanbul’da Farkındalık Festivali

Dünya Değişim Akademisi mayıs ayında düzenleyeceği Farkındalık Festivali 24-25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul Farkındalık Festivali’ndeki değişim çalışmaları katılımcıların farkındalığını arttırmaya yönelik olacak.

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi ve Değişim Sanatı Çalışmaları:

– 3 gün 3 özel Enerji Merkezi çalışması! Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal sağlık ve dengenizin en üst seviyelerine ulaşacak, farkındalığınızın zirvelerinde dolaşacaksınız!

– Öfke, Korku, Stres ve Depresyondan arınacak, değişecek, dönüşecek ve yaşama sevinci ile dolacaksınız!

– Festivalin zirvesi interaktif söyleşide farkındalıkla yükseleceksiniz!

– Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitaba da ulaşabilirsiniz!