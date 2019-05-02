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İstanbul’da Farkındalık Festivali
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İstanbul’da Farkındalık Festivali

Dünya Değişim Akademisi'nin her ay başka bir şehirde düzenlediği Farkındalık Festivali'ni mayıs ayında İstanbul'da olacak.

2 Mayıs 2019 14:25

Dünya Değişim Akademisi mayıs ayında düzenleyeceği Farkındalık Festivali 24-25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul Farkındalık Festivali’ndeki değişim çalışmaları katılımcıların farkındalığını arttırmaya yönelik olacak.

FESTİVALDE NELER VAR?

Enerji Merkezi ve Değişim Sanatı Çalışmaları:

– 3 gün 3 özel Enerji Merkezi çalışması! Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal sağlık ve dengenizin en üst seviyelerine ulaşacak, farkındalığınızın zirvelerinde dolaşacaksınız!

– Öfke, Korku, Stres ve Depresyondan arınacak, değişecek, dönüşecek ve yaşama sevinci ile dolacaksınız!

– Festivalin zirvesi interaktif söyleşide farkındalıkla yükseleceksiniz!

– Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitaba da ulaşabilirsiniz!

Son güncelleme 14:25 | 2 Mayıs 2019
farkındalık festivali istanbul
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