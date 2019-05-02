İstanbul’da Farkındalık Festivali

Dünya Değişim Akademisi mayıs ayında düzenleyeceği Farkındalık Festivali 24-25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul Farkındalık Festivali’ndeki değişim çalışmaları katılımcıların farkındalığını arttırmaya yönelik olacak.
FESTİVALDE NELER VAR?
Enerji Merkezi ve Değişim Sanatı Çalışmaları:
– 3 gün 3 özel Enerji Merkezi çalışması! Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal sağlık ve dengenizin en üst seviyelerine ulaşacak, farkındalığınızın zirvelerinde dolaşacaksınız!
– Öfke, Korku, Stres ve Depresyondan arınacak, değişecek, dönüşecek ve yaşama sevinci ile dolacaksınız!
– Festivalin zirvesi interaktif söyleşide farkındalıkla yükseleceksiniz!
– Kişisel gelişime, değişime yönelik çok sayıda kitaba da ulaşabilirsiniz!