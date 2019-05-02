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Iker Casillas’ın futbola dönüşü zor!
Dünyadan Futbol

Iker Casillas’ın futbola dönüşü zor!

Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas'ın geçirdiği kalp krizi sonrasında sahaya dönmesi zor! Porto Kulübü'nün doktoru yaptığı kısa açıklamada kendisine sahalara dönmeyi tavsiye etmediğini belirtti.

SKOR DIŞ HABER 2 Mayıs 2019 18:51

Real Madrid’in efsaneleri arasında yer alan ve Porto’da forma giyen tecrübeli filebekçisi Iker Casillas, Çarşamba günü antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği İspanyol isim, özel hastaneye götürülerek ameliyat edildi.

İspanyol MARCA gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki futbolcunun sahalara dönmesi zor görünüyor! Porto Kulübü Doktoru Nelson Poga, futbolcunun normal bir hayat sürebileceğini ancak sahalara hemen dönmemesini tavsiye etti. Yaşı ve geçirdiği ağır rahatsızlıktan sonra Casillas’ın futbolu bırakacağı belirtiliyor.

01 Mayıs 2019 Iker Casillas`tan kalp krizi sonrası ilk mesaj: `Büyük bir korku yaşadım ama...` Geçirdiği kalp kriziyle futbolseverleri korkutan Porto`nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Çarşamba günü odasında tek başına uyutulan Casillas’ı bir sonraki gün takım arkadaşları ve ailesi ziyaret etti. Haberde Casillas’ın çok iyi olduğunu söylediği ve espriler de yaptığı belirtilirken odaya cep telefonu sokulması yasaklandı.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.

Son güncelleme 18:53 | 2 Mayıs 2019
iker casillas Nelson Poga Porto
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