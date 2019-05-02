Iker Casillas’ın futbola dönüşü zor!

Real Madrid’in efsaneleri arasında yer alan ve Porto’da forma giyen tecrübeli filebekçisi Iker Casillas, Çarşamba günü antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği İspanyol isim, özel hastaneye götürülerek ameliyat edildi.

İspanyol MARCA gazetesinin haberine göre; 37 yaşındaki futbolcunun sahalara dönmesi zor görünüyor! Porto Kulübü Doktoru Nelson Poga, futbolcunun normal bir hayat sürebileceğini ancak sahalara hemen dönmemesini tavsiye etti. Yaşı ve geçirdiği ağır rahatsızlıktan sonra Casillas’ın futbolu bırakacağı belirtiliyor.

Iker Casillas`tan kalp krizi sonrası ilk mesaj: `Büyük bir korku yaşadım ama...` Geçirdiği kalp kriziyle futbolseverleri korkutan Porto`nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Çarşamba günü odasında tek başına uyutulan Casillas’ı bir sonraki gün takım arkadaşları ve ailesi ziyaret etti. Haberde Casillas’ın çok iyi olduğunu söylediği ve espriler de yaptığı belirtilirken odaya cep telefonu sokulması yasaklandı.

İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor.