Hakem belli oldu! Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Süper lig’in 31.haftasında oynanacak ve şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi de belli oldu. Derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray Beşiktaş derbisi 5 Mayıs’ta oynanacak. Peki saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Derbiyi beIN Sport kanalı yayınlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ORANLARI:

Galatasaray: 1.85

Beraberlik: 3.10

Beşiktaş: 2.90