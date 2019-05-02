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Hakem belli oldu! Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray

Hakem belli oldu! Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray Beşiktaş derbisine sayılı günler kaldı. Beşiktaş'ın üst üste maçlar kazanması, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi zirveyi karıştırdı. Peki Derbi ne zaman saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Mayıs 2019 12:33

Süper lig’in 31.haftasında oynanacak ve şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi de belli oldu. Derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Galatasaray Beşiktaş derbisi 5 Mayıs’ta oynanacak. Peki saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Derbiyi beIN Sport kanalı yayınlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ORANLARI:

Galatasaray: 1.85

Beraberlik: 3.10

Beşiktaş: 2.90

Son güncelleme 12:33 | 2 Mayıs 2019
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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