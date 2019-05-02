Gençlerbirliği’nin gözü Bolu’da! Heyecanlı bekleyiş

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’e çıkma hedefine yarın ulaşabilir. Sezonun 32. haftasına en yakın rakibi Abalı Denizlispor’un 4 puan önünde 67 puanla lider giren kırmızı-siyahlı takım, yarın oynanacak Boluspor-Hatayspor karşılaşmasının sonucuna göre Süper Lig’e direkt çıkacak ilk iki takım arasında olmayı garantileyebilir.

Başkent ekibi, 32. hafta mücadelesinde 5 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı’nda şampiyonluk mücadelesi verdiği 63 puanlı Abalı Denizlispor’u konuk edecek. Abalı Denizlispor’un ardından 58 puanla üçüncü basamakta yer alan Hatayspor ise yarın Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 46 puanla 9. sırada play-off’a kalma mücadelesi veren Boluspor’un Hatay ekibinden puan alması durumunda, Gençlerbirliği Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk ekip olacak.

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GENÇLERBİRLİĞİ KAZANIRSA ŞAMPİYON

Spor Toto 1. Lig’de sezonun şampiyonu 5 Mayıs Pazar günü belli olabilir. Gençlerbirliği, 32. haftada 5 Mayıs Pazar günü başkentte oynayacağı Abalı Denizlispor karşılaşmasını kazanması durumunda, sezonun bitimine 2 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Denizli ekibini mağlup etmesi durumunda rakibini 63 puanda tutacak kırmızı-siyahlılar, 70 puana ulaşarak şampiyonluk hedefini gerçekleştirecek.

Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor karşılaşmasının berabere bitmesi durumunda da kırmızı-siyahlı ekip Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.

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