Galatasaray’da Onyekuru’dan transfer açıklaması!

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağı derbi öncesinde gerçekleştirilen antrenman öncesi sarı kırımızlıların Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru basın mesuplarına açıklamalarda bulundu.

Onyekuru, basın mensuplarının Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi sormaları üzerine: “Kendi sahamızda taraftarımızla oynamak bizim için büyük avantaj. Konyaspor maçında sahya gerçek perofrmansımızı yansıtamadık. Derbide tarafatarımızla beraber sahaya yüzde yüz performans koyup Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz.” dedi.

Nijeryalı futbholcuya 2 hafta önce Fenerbahçe’ye attığı kafa golünün hatırlatılması sonrası Onyekuru, Beşiktaş maçı ve gol için şu sözleri kullandı; “Bu tip pozisyonlarının gelmesi gelmesi ve gol şansı doğması beni mutlu ediyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu fırsatlar gelir ama her zaman dediğim gibi önemli olan takımımın başarısı.”

Henry Onyekuru, sezon sonunda bitecek olan sözlemesinin sorulması ve Galatasaray’da kalıp kalmayacağı sorusuna yanıt verdi. Genç futbolcu geleceği için henüz karar vermediğini şu sözlerle dile getirdi;”Galatasaray’da şu anda ilk olarak önümüzdeki 4 maça odaklandım en büyük hedefim şampiyon olmak sonra zaten geleceği ve neler olacağını görürüz.” dedi

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