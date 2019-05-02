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Galatasaray’da Onyekuru’dan transfer açıklaması!
Galatasaray

Galatasaray’da Onyekuru’dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın genç golcüsü Henry Onyekuru, Spor Toto Süper Lig'i 31. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

2 Mayıs 2019 11:44

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş ile Pazar günü oynayacağı derbi öncesinde gerçekleştirilen antrenman öncesi sarı kırımızlıların Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru basın mesuplarına açıklamalarda bulundu.

Onyekuru, basın mensuplarının Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi sormaları üzerine: “Kendi sahamızda taraftarımızla oynamak bizim için büyük avantaj. Konyaspor maçında sahya gerçek perofrmansımızı yansıtamadık. Derbide tarafatarımızla beraber sahaya yüzde yüz performans koyup Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz.” dedi.

Nijeryalı futbholcuya 2 hafta önce Fenerbahçe’ye attığı kafa golünün hatırlatılması sonrası Onyekuru, Beşiktaş maçı ve gol için şu sözleri kullandı; “Bu tip pozisyonlarının gelmesi gelmesi ve gol şansı doğması beni mutlu ediyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu fırsatlar gelir ama her zaman dediğim gibi önemli olan takımımın başarısı.”

Henry Onyekuru, sezon sonunda bitecek olan sözlemesinin sorulması ve Galatasaray’da kalıp kalmayacağı sorusuna yanıt verdi. Genç futbolcu geleceği için henüz karar vermediğini şu sözlerle dile getirdi;”Galatasaray’da şu anda ilk olarak önümüzdeki 4 maça odaklandım en büyük hedefim şampiyon olmak sonra zaten geleceği ve neler olacağını görürüz.” dedi

02 Mayıs 2019 Mustafa Cengiz `Şampiyonluk olmasa seçime giderdim` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray yönetim kurulu, spor müdürlerini TT Stadı'nda ağırladı. Cengiz bu toplantıda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:44 | 2 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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