UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oluyor. Dünyanın gözü kulağı Frankfurt Chelsea karşılaşmasında… Final öncesi son aşamaya gelen iki takım avataj elde edebilmek için her şeyini ortaya koyacak. Futbolseverler Frankfurt Chelsea maçı hakkında ayrıntılı bilgileri edinmek istiyor. Peki Frankfurt Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FRANKFURT CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Frankfurt Chelsea maçı 2 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00’da başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nin bu senenin sürpriz takımı Eintracht Frankfurt, tarihinde ilk kez yarı final başarısı gösteriyor.

Chelsea, Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 11'ini kazanırken sadece Mol Vidi (Videoton) ile berabere kaldı.