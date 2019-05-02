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‘Fener Ol’ kampanyası ünlüleri canlı yayında buluşturacak
Fenerbahçe

‘Fener Ol’ kampanyası ünlüleri canlı yayında buluşturacak

Fenerbahçe'nin başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına destek verecek olan ünlüler, canlı yayında bir araya gelecek.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 2 Mayıs 2019 15:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mali anlamda kurtuluş formülü olarak gördüğü ‘Fener Ol’ kampanyası, benzeri görülmemiş bir fark yaratmaya daha hazırlanıyor.

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş ünlüler, ‘Fener Ol’ kampanyası için FB TV ekranlarında bir araya gelerek, hep birlikte Fener Ol diyecekler. FB TV'de 3 Mayıs tarihinde saat 21:00'de canlı yayınlanacak olan ‘İlker Ayrık ile Fener Ol Özel' programı, kampanyaya desteği arttırmak ve Fenerbahçe aidiyetini bir kez daha vurgulamayı amaçlayarak Fenerbahçe'ye gönül vermiş birçok ünlü ismi bir araya getirecek.

Fener Ol kampanyasında hedeflenen noktalara yaklaşmak için dönüm noktalarından biri olması beklenen gecede taraftarları sürpriz içerikler ve keyifli vakit geçirebilecekleri saatler bekliyor.

Fenerbahçe’nin başlattığı kampanya kapsamında FBTV’de buluşacak ünlülerden bazıları şöyle:

Murat Dalkılıç, Murat Şeker, Hande Katipoğlu, Tülin Şahin, Tim Seyfi, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner Fersoy, Hakan Bilgin, Hakan Ural, Uraz Kaygılaroğlu, Tuncay Şanlı, Ali Güneş, Mehmet Aurelio…

Son güncelleme 16:04 | 2 Mayıs 2019
ali koç Fener Ol Fenerbahçe Hande Katipoğlu ilker ayrık murat dalkılıç tülin şahin
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