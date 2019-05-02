Ekrem İmamoğlu’nun maç izlediği loca için iade talebine cevap!

31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi 13 Nisan tarihinde eşiyle birlikte Vodafone Park’ta locadan izlemişti.

Locanın kendisine ait olduğunu öne süren Atalay Demirbaş 29 Nisan 2019 tarihinde Beşiktaş Kulübü’ne ihtarname çekti. İhtarnamede söz konusu locanın ‘Demand Gayrimenkul Danışmanlık' tarafından 3 yıllığına kiralandığına ve “Tarafımıza tahsis edilen loca bilgimiz ve iznimiz olmaksızın Sayın Ekrem İmamoğlu'na kullandırılmıştır. İş bu sebeple loca kiralama bedeli 254 bin doların 7 gün içerisinde tarafımıza iadesini talep ederiz” denildi.

“3 YILLIK DEĞİL, 1,5 YILLIKTI”

Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Söz konusu şirketin bir başka şirket tarafından locasında haciz geldi. Biz de kulüp olarak bu durum karşısında sözleşmeyi fesh ettik. Feshiyle ilgili olarak ise kalan maçlar için şirkete ödeyeceğimiz 4 maçlık parayı da hacizli olduğu için icraya yatıracağız. Ayrıca söz konusu şirket Demand’a loca 3 yıllığına değil 1,5 yıllığına kiralanmıştı” ifadelerini kullandı.

“İMAMOĞLU’NU BEN AĞIRLADIM”

Söz konusu locanın boşa çıkmasının ardından locayı kendisi aldığını belirten Yazıcıoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekmrem İmamoğlu çok eskiden tanıdığım bir kişidir. Maçı izlemek için stada gelmek istediğini söyleyince o locanın üst katta olması sebebiyle güvenlik olarak da daha uygun olduğunu düşünerek kendim davet ettim. Bunda bir mahsur da görmüyorum. Kim olursa olsun misafirin başımız üstünde yeri vardır. Bununla ilgili Beşiktaş Kulübü’nü ilgilendiren bir durum söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.