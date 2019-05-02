Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğa tutundu!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında VakıfBank’ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, seride 2-2 eşitliği sağladı.

Maça çok hızlı başlayan ve taktik servisler atarak oyunu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, 7-1 öne geçti. Boskovic ikiden, Kim Koung ile dörtten etkili ataklar yaparak sayı üreten turuncu-beyazlı takım, teknik molayı 12-7 üstün geçti. İyi savunma yapan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ın servis hatalarıyla da sayı buldu ve seti 25-16 kazandı.

İkinci set karşılıklı ataklarla 8-8’e kadar sürdü. VakıfBank attığı taktik servislerle rakibinin oyununu bozdu. Zhu Ting ile köşelerden yaptığı ataklarla teknik molayı 12-8 önde kapatan Vakıfbank oyun üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-18 alarak skoru 1-1 eşitledi.

Üçüncü sette Kim ile geriden, Larson ile dörtten, Boskovic ile ikiden yaptıkları sert ve etkili ataklarla sayı üreterek Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı 12-9 önde geçti. Çekişmeli ve karşılıklı sayılarla süren seti Eczacıbaşı VitrA, 25-23 kazandı ve 2-1 üstünlük kurdu.

Dördüncü set karşılıklı sayılarla başlarken, turuncu-beyazlı takım teknik molayı 12-9 önde geçti. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting’in etkili oyunuyla skoru 15-15’te eşitledi. Çekişmenin sürdüğü oyunda seti 25-21 alan VakıfBank, bir kez daha skorda beraberliği sağlayarak maçı “tie-break” setine taşıdı.

Çekişmeli geçen “tie-break” setinde VakıfBank’ı geriden takip eden Eczacıbaşı VitrA, 14-13’te öne geçti. Son bölümde hata yapmayan turuncu-beyazlı takım, seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride durum 2-2’ye geldi.

Serinin beşinci ve son maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de yine Eczacıbaşı VitrA’nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Erol Akbulut

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Beyza Arıcı, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Şebnem Simge Aköz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer, Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer)

VakıfBank: Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Di Lulio, Zehra Güneş, Buket Gülübay)

Setler: 25-16, 18-25, 25-23, 21-25, 15-13)

Süre: 135 dakika (28, 25, 28, 31, 23 )