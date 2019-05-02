SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu ABD basınına konuştu: Daha büyük bir adım atıyoruz
Çukurova Basketbol finalde
Kadınlar Basketbol Ligi

Çukurova Basketbol finalde

Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında BOTAŞ'ı 63-57 yenerek 3-1'le finale çıktı.

2 Mayıs 2019 21:37

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Çukurova Basketbol, BOTAŞ’ı 63-57 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve finale yükseldi.

Çukurova Basketbol, finalde, Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle oynayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci maçında Fenerbahçe, 4 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Orkun Yurtdaş

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Olcay Çakır Turgut 11, Krivacevic 13, Williams 11, Garrick, Cuic 6, Kübra Erat 8

Çukurova Basketbol: Gray 20, Bone 11, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Gueye 15, Pelin Derya Bilgiç 17, Şaziye İvegin Üner, Gökşen Fitik

1. periyot: 10-20

Devre: 27-36

3. periyot: 42-57

Son güncelleme 21:37 | 2 Mayıs 2019
botaş Çukurova Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
-
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR