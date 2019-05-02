Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Arsenal, Valencia’yı 3-1 yenerken, Eintracht Frankfurt ile Chelsea 1-1 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı finallerin ilk ayağı tamamlandı.

Avrupa Ligi’ndeki 3. yarı finaline çıkan İngiltere’nin Arsenal takımı, 2004 şampiyonu İspanyol ekibi Valencia’yı konuk etti. Valencia, 11. dakikada Diakhaby ile öne geçti ancak Arsenal, Lacazette’in 18 ve 26. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in 75 dakika sahada kaldığı Arsenal, Aubameyang’ın 90+1’inci dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maç Sonucu | Frankfurt Chelsea 1-1 Chelsea kupanın sürpriz takımı Frankurt deplasmanında geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

Maç Sonucu | Arsenal Valencia 3-1 Ligde 3 maçtır yenilen ve Premier Lig`de ilk 4`ün 2 puan gerisinde bulunan Arsenal, Valencia`yı geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek final için büyük avantaj sağladı. İlgili Haberi Oku

FRANKFURT İLE CHELSEA YENİŞEMEDİ

Kupayı müzesine götürdüğü 1980’den sonra ilk kez son 4’e kalan Alman kulübü Eintracht Frankfurt, 2013 şampiyonu İngiltere’nin Chelsea takımını ağırladı.

Mücadele, Eintracht Frankfurt’tan Jovic’in 23 ve Chelsea’den Pedro’nun 45. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Finalistler, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.