SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu
Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
Uefa Avrupa Ligi

Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Yarı final ilk karşılaşmalarında Arsenal, sahasında Valencia'yı 3-1 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt, ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

2 Mayıs 2019 21:13

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Arsenal, Valencia’yı 3-1 yenerken, Eintracht Frankfurt ile Chelsea 1-1 berabere kaldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı finallerin ilk ayağı tamamlandı.

Avrupa Ligi’ndeki 3. yarı finaline çıkan İngiltere’nin Arsenal takımı, 2004 şampiyonu İspanyol ekibi Valencia’yı konuk etti. Valencia, 11. dakikada Diakhaby ile öne geçti ancak Arsenal, Lacazette’in 18 ve 26. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in 75 dakika sahada kaldığı Arsenal, Aubameyang’ın 90+1’inci dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

02 Mayıs 2019 Maç Sonucu | Frankfurt Chelsea 1-1 Chelsea kupanın sürpriz takımı Frankurt deplasmanında geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

03 Mayıs 2019 Maç Sonucu | Arsenal Valencia 3-1 Ligde 3 maçtır yenilen ve Premier Lig`de ilk 4`ün 2 puan gerisinde bulunan Arsenal, Valencia`yı geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek final için büyük avantaj sağladı. İlgili Haberi Oku

FRANKFURT İLE CHELSEA YENİŞEMEDİ

Kupayı müzesine götürdüğü 1980’den sonra ilk kez son 4’e kalan Alman kulübü Eintracht Frankfurt, 2013 şampiyonu İngiltere’nin Chelsea takımını ağırladı.

Mücadele, Eintracht Frankfurt’tan Jovic’in 23 ve Chelsea’den Pedro’nun 45. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Finalistler, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Son güncelleme 00:05 | 3 Mayıs 2019
arsenal chelsea Frankfurt uefa avrupa ligi valencia
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
2
-
3
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
2
-
1
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR