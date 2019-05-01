Zirvede Burak Yılmaz farkı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı 30. hafta maçlarıyla yeni bir çehreye büründü. Başakşehir, Göztepe'ye evinde 2-0 yenildi, Galatasaray isabetli şut çekemediği maçta Konyaspor deplasmanından 0-0'la dönüp zirveyi ıskaladı. Sahasında Ankaragücü'nü 4-1 deviren Beşiktaş ise haftanın kazananı oldu. Kara Kartal, 24. haftada 13 puan gerisinde olduğu Başakşehir'in şimdi 1 galibiyet arkasında. Galatasaray'la da fark 1 puan.

ORTALAMASI 2.9 GOLE ÇIKTI

Bu başarıda en büyük pay siyah-beyazlıların gol sorununu çözmesiydi. İlk 17 haftada maç başına gol istatistiği 1.6 olan Beşiktaş, bunu ikinci yarıdaki 13 karşılaşmada 2.9'a yükseltti. Farkı yaratan isim ise Trabzonspor'dan 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Burak Yılmaz'dı. Toplamda 11 kez fileleri havalandıran tecrübeli yıldız, penaltılar dışarıda bırakıldığında 9 gol attı. Burak, golleriyle takımına 11 puan kazandırırken rakiplerde durum tersine işledi.

İSTEMEYEN ŞIMDI PIŞMAN

Devre arasında Başakşehir 2 milyon Euro'ya Robinho'yu ve bedelsiz olarak da Demba Ba'yı renklerine kattı. Galatasaray, 10 milyon Euro'ya Diagne'yi alırken Mitroglou'yu da kiraladı. Robinho 3, Ba 2 kez ağları sarstı. Mitroglou 1, penaltılar dışarıda bırakıldığında Diagne 3 gol attı. Dört oyuncunun toplamı Burak Yılmaz'a zor yetişti. Abdullah Avcı ve arasının bozuk olduğu eski öğrencisini istemeyen Fatih Terim, Beşiktaş'ı ihya etti.

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