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Alanyaspor

Sparta Prag’dan Josef Sural’a duygusal veda

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural´ın eski takımı Sparta Prag, "Unutmayacağız" mesajıyla duygusal bir video paylaşımı yaptı.

1 Mayıs 2019 00:33

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural´ın bir dönem formasını giydiği Sparta Prag, eski oyuncusu için duygusal bir paylaşım yaptı.

Sparta Prag´ın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Josef Sural´ın attığı gollere yer verildi. Duygusal bir müzik eşliğinde, siyah beyaz olarak renklendirilmiş video, “Bazen kelimeler yeterli değildir. Unutmayacağız” mesajıyla paylaşıldı.

Son güncelleme 00:33 | 1 Mayıs 2019
alanyaspor Josef Sural sparta prag
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