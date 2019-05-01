Sparta Prag’dan Josef Sural’a duygusal veda

Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural´ın bir dönem formasını giydiği Sparta Prag, eski oyuncusu için duygusal bir paylaşım yaptı.

Sparta Prag´ın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Josef Sural´ın attığı gollere yer verildi. Duygusal bir müzik eşliğinde, siyah beyaz olarak renklendirilmiş video, “Bazen kelimeler yeterli değildir. Unutmayacağız” mesajıyla paylaşıldı.