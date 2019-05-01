Son dakika! Iker Casillas kalp krizi geçirdi!

Porto forması giyen Real Madrid’in ve dünya futbolunun efsane file bekçisi Iker Casillas kalp krizi geçirdi. 37 yaşındaki İspanyol kaleci hastaneye kaldırıldı.

Porto, antrenman esnasında kalp krizi geçiren Casillas’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Edinilen bilgilere göre antrenman esnasında göğsünde ağrılar hisseden deneyimli kaleci, kulüp dokturunun muayenesi sonrası acilen hastaneye kaldırıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre kalbine stent takılan Casillas, sezonu kapattı. 37 yaşındaki kalecinin aktif futbol hayatına devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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