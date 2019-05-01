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Son dakika! Iker Casillas kalp krizi geçirdi!
Dünyadan Futbol

Son dakika! Iker Casillas kalp krizi geçirdi!

Son dakika! Porto forması giyen 37 yaşındaki İspanyol kaleci Iker Casillas, antrenman esnasında kalp krizi geçirdi. Derhal hastaneye kaldırılan Casillas'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu kulüp tarafından açıklandı.

1 Mayıs 2019 18:14

Porto forması giyen Real Madrid’in ve dünya futbolunun efsane file bekçisi Iker Casillas kalp krizi geçirdi. 37 yaşındaki İspanyol kaleci hastaneye kaldırıldı.

Porto, antrenman esnasında kalp krizi geçiren Casillas’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Edinilen bilgilere göre antrenman esnasında göğsünde ağrılar hisseden deneyimli kaleci, kulüp dokturunun muayenesi sonrası acilen hastaneye kaldırıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre kalbine stent takılan Casillas, sezonu kapattı. 37 yaşındaki kalecinin aktif futbol hayatına devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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Son güncelleme 00:31 | 2 Mayıs 2019
iker casillas Porto
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