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Son Dakika Galatasaray, Ryan Babel ile görüşüyor
Galatasaray

Son Dakika Galatasaray, Ryan Babel ile görüşüyor

İngiliz Sky Sports News'in haberi göre; Galatasaray, Ryan Babel ile transfer görüşmesi yaptı! Hollandalı futbolcu şu anda Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olarak Fulham'da kiralık olarak forma giyiyor. Babel'in siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

1 Mayıs 2019 14:41

İngiliz Sky Sports News’ten Lyall Thomas’ın haberine göre şu anda resmi olarak Beşiktaş’ın oyuncusu olan ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel ile Galatasaray ilgileniyor.

Devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a kiralanan Babel, takımın lige veda etmesi nedeniyle sözleşme imzalamayacak.

Fulham’da 14 maçta oynayıp 5 gol atan Babel, sarı-kırmızılı takımla görüşme halinde… Henry Onyekuru’nun kiralık olması ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacak olması nedeniyle Fatih Terim, Süper Lig’i tanıyan tecrübeli ismi kadrosunda görmek istiyor.

Ryan Babel sezon bittikten sonra resmen boşta olacak.

Son güncelleme 16:20 | 1 Mayıs 2019
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